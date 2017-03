"L'Equipe", Monaco in stato di grazia

ROMA, 16 MAR - "Stato di grazia" è il titolo che celebra il Monaco sulla prima del quotidiano sportivo francese "L'Equipe", all'indomani della sorprendente qualificazione ai quarti di finale di Champions ai danni del Manchester City di Guardiola; la foto a tutta pagina ritrae l'esultanza di Fabinho e compagni dopo il gol del momentaneo 2-0, prima del definitivo 3-1 che ha prevalso sul 5-3 subìto all'andata dai monegaschi. Un'impresa associata anche all'attuale primato in classifica in campionato. La vittoria della squadra di Jardim trova poi spazio sulla prima pagina di un quotidiano generalista come "Le Parisien", che di spalla inserisce un'altra foto di festeggiamenti e parla di "superbo Monaco". Sul sito ufficiale del club, infine, non può mancare un ampio spazio sul tema, con i titoli di due dei vari articoli proposti che recitano: "Storia inglese (d'amore)" e "La maratona continua".