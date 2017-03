Torino: Hart "qui grande affetto"

TORINO, 15 MAR - "L'Inter è un'ottima squadra, arriva da una grande vittoria, ma contro di noi non sarà facile. Stanno vivendo un ottimo momento e sono molto forti. Ultimamente i nostri risultati non sono stati all'altezza dell'inizio di stagione, ma siamo concentrati su questa sfida". Così il portiere del Toro Joe Hart ,che si è concesso ad un bagno di folla con i tifosi in centro città -Il futuro dell'inglese, in prestito stagionale dal Manchester City, è ancora un mistero: "Sono molto contento dell'affetto dell'ambiente granata, dei tifosi e del rapporto con i compagni - ha spiegato - la mia scelta terrà conto di tutto". Almeno 500 i tifosi granata che lo hanno applaudito nella centralissima via Lagrange dove il presidente di Suzuki Italia, main sponsor del Toro, gli ha consegnato una Vitara S. "Resta Joe", gli hanno urlato i tifosi, costringendolo a saltare con loro e intonando l'ormai famoso 'Kamoooon' vero e proprio grido di battaglia del portiere.