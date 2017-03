Atalanta: Petagna,si a ritiro anticipato

BERGAMO, 15 MAR - "La partita contro l'Inter ce la siamo lasciata alle spalle. Il ritiro anticipato da venerdì non può farci che bene: staremo insieme a Zingonia, non vediamo l'ora che arrivi domenica". Andrea Petagna assicura che il 7-1 subito dall'Inter è stato emotivamente assorbito dall'Atalanta, che ha la testa solo al Pescara. "Fosse stato per noi avremmo giocato già oggi - azzarda -. In una stagione al massimo un calo mentale e in parte anche fisico ci sta". L'obiettivo è immutato. "L'Europa League è alla nostra portata, lavoriamo per quella, la Champions è stato solo un sogno passeggero", aggiunge. La banda Zeman non desta particolari preoccupazioni: "Però certe partite casalinghe sono storicamente molto combattute, vedi quella col Crotone vinta di misura". Una battuta sulle voci di mercato che vedono l'attaccante nel mirino delle milanesi: "Io mi vedo ancora all'Atalanta, in Europa, la fiducia per crescere me la sta dando la famiglia Percassi".