Ibra: vuol lasciare lo United per la MLS

ROMA, 15 MAR - Zlatan Ibrahimovic (35 anni) pensa a lasciare l'Europa per chiudere la carriera oltreoceano. Secondo Marca, l'attuale centravanti del Manchester United sta negoziando il proprio passaggio ai Los Angeles Galaxy. Il salto nella MLS, dunque, è pronto e Mino Raiola, il suo agente, è già stato diverse volte negli Stati Uniti per trovare un accordo con i dirigenti del club californiano. Difficile, però, trovare un ingaggio equiparabile al milione di euro al mese percepiti attualmente a Manchester. Il contratto che lega Ibra ai 'Red devils' scadrà a giugno e il club sembra intenzionato a chiedergli di rinnovare, dal momento che l'allenatore Mourinho lo considera un giocatore di fondamentale importanza: Ibra finora ha realizzato 22 gol, ma va in cerca di nuovi stimoli. Dovrà inoltre valutare l'offerta proveniente dalla Cina di 30 milioni a stagione per un biennale difficilmente rinunciabile.