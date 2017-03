Goetze quasi ok, "in estate si allenerà"

ROMA, 15 MAR - "Buone notizie su Mario Goetze". Comincia così il beneaugurante comunicato comparso sul sito del Borussia Dortmund, per spiegare che "la prima fase di trattamento del nazionale tedesco procede positivamente". Goetze, al quale nel febbraio scorso è stato diagnosticato un problema metabolico e che aveva fatto sorgere più di un interrogativo sul suo futuro agonistico, ha dovuto interrompere anzitempo la stagione e dedicarsi a una fase di riabilitazione, seguendo un programma personalizzato. Ora, il club giallonero fa anche sapere che "se continuerà a rispondere positivamente al trattamento, Goetze potrà iniziare di nuovo ad allenarsi a inizio della prossima estate", per essere pronto per l'inizio della prossima stagione. A nome del club, il ceo Hans-Joachim Watzke auspica per il calciatore "un recupero veloce, an che a nome di tutti i 10 milioni di tifosi".