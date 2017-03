Acquisto del Como, voci su Essien

COMO, 15 MAR - Non è andata deserta la quarta asta indetta dal Tribunale per la vendita della società Calcio Como 1907, dichiarata fallita nei mesi scorsi, ma che in questi mesi ha proseguito l'attività sportiva in Lega Pro. Oggi, allo scadere del termine, è stata depositata una busta e, secondo indiscrezioni pubblicate su La Provincia online e altri siti, l'offerta potrebbe essere stata presentata da Akosua Puni, moglie del giocatore ghanese Michael Essien (ex Chelsea, Real Madrid e Milan), che proprio ieri è stato ingaggiato dal Persib, squadra indonesiana di proprietà di Erick Thohir, ex azionista di maggioranza dell'Inter. La busta sarà aperta domani dal giudice e dal curatore fallimentare, che valuteranno congruità e garanzie della proposta. Dopo tre tentativi, la base d'asta era scesa a 227.000 euro. Il nome della signora Essien, che su twitter si definisce "donna d'affari, consulente, filantropo e mamma di 3 bambini", è emerso perchè nei giorni scorsi ha visitato lo stadio Sinigaglia e il centro sportivo di Orsenigo.