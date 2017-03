Juve: Bindi, Agnelli verrà in Antimafia

ROMA, 15 MAR -"Abbiamo chiarito che il presidente della Juventus verrà, non lo avevamo mai dato per certo". Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, chiudendo l'audizione dell'avvocato della società Luigi Chiappero. "Tutta la vicenda denota che la forza delle mafie sta nella sua sottovalutazione", ha concluso Bindi. Mercoledì prossimo tornerà in Antimafia l'avvocato Chiappero per concludere l'audizione.