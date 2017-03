Avv.Juve,la Digos sempre a nostro fianco

ROMA, 15 MAR - "Apparse evidente come Rocco Dominello si stesso ponendo come figura di intermediazione tra gruppi di tifosi, tra Mocciola e Puntorno, un altro capo della curva. Da quel momento Rocco Dominello, usando toni equilibrati e mai minacciosi, avrebbe iniziato a accreditarsi e la Juve a confidare in lui per dirimere le questioni più spinose. In questo periodo si percepiva che i dirigenti erano più rilassati perche' potevano interloquire non con i capi ultra ma con un soggetto più ragionevole". Così il legale della Juventus Luigi Chiappero davanti alla Commissione parlamentare antimafia, leggendo un rapporto della Digos. "La Digos è stata sempre al nostro fianco in questi anni c'è un faldone in cui racconta esattamente quanto accaduto all'interno della curva sud", ha proseguito il legale.