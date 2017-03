Bindi, preoccupa avv.Juve neghi fenomeno

ROMA, 15 MAR - "Ci preoccupa che venga negato il fenomeno, che voi lo neghiate, il fenomeno c'è, esiste: i biglietti continuate a darglieli?". Lo ha chiesto la presidente della commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, all'avvocato della Juventus Luigi Chiappero, riferendosi alle presenze della criminalità organizzate nelle tifoserie. "Certo che no", ha risposto l'avvocato, sentito in audizione. "La strada di assegnare pacchetti di biglietti non assicura la sicurezza dello stadio", ha replicato Bindi all'avvocato della società. "Il presidente Agnelli - ha spiegato Chiappero - ha cambiato il modo di comportarsi della società rispetto al passato: qualunque biglietto che esce dalla Juve, tranne qualche eccezione, viene acquistato dai gruppi. Noi pensavamo che passando dagli omaggi al tutto pagato si fosse fatto un salto enorme nella gestione della curva; questo ci consentiva di dire alle curve che non usciva niente di gratis", ha aggiunto.