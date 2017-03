Roma-Lione, in arrivo 400 ultrà francesi

ROMA, 15 MAR - Scatteranno già da stasera le misure di sicurezza per la partita di Europa League di domani sera allo stadio Olimpico tra Roma e Lione. Secondo quanto si e' appreso, sono circa 400 gli ultras "facinorosi" in arrivo nella Capitale sui circa mille tifosi francesi attesi. Bonifiche e controlli non riguarderanno solo la zona dello stadio, sotto la lente il centro storico e le altre zone della movida capitolina dove i supporter della squadra ospite potrebbero trascorrere la serata. Il rischio e' che possano esserci delle 'vendette' dopo le rappresaglie che si sono verificate in Francia in occasione del match di andata. Il piano sicurezza verrà messo a punto oggi durante un tavolo tecnico in Questura, presieduto dal neoquestore Guido Marino.