Allegri, Juve fra 8 migliori d'Europa

TORINO, 15 MAR - La Juventus è approdata ai quarti di finale della Champions con il minimo sforzo, 1-0 sul Porto rimasto in 10 per l'espulsione di Pereira e rigore di Dybala, e Massimiliano Allegri guarda lontano: "Essere nelle 8 squadre migliori d'Europa è un traguardo intermedio: - è la considerazione del tecnico bianconero su Twitter - il sorteggio ci dirà l'avversario, lo affronteremo da @juventusfc!". Ancora a segno dal dischetto, Dybala commenta con una frase che sottolinea i progressi della Juventus :"pasito a pasito" ("passo dopo passo", che smorza un po' l'entusiastico commento nel dopo-partita: "La nostra squadra non può non essere da finale".