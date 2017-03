Champions: Leicester ai quarti

ROMA, 14 MAR - Serata magica per il Leicester di mister Craig Shakespeare: i campioni d'Inghilterra, alla prima partecipazione alla Champions League, raggiungono i quarti di finale battendo 2-0 il Siviglia e ribaltando così il 2-1 incassato in Spagna nell'andata degli ottavi. Di Morgan (27' del primo tempo) e Albrighton (9' della ripresa) le reti. Gli andalusi hanno compromesso la qualificazione con l'espulsione di Nasri ad un quarto d'ora dalla fine (doppio giallo) e, soprattutto, con il rigore che N'Zonzi si è fatto parare da Schmeichel pochi minuti dopo e che poteva valere i supplementari. Sul proprio terreno il Leicester ha vinto tutte le quattro partite fino ad ora giocate in Champions.