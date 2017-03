Buffon, nei quarti non vorrei Leicester

ROMA, 14 MAR - "Vorrei evitare il Leicester". Il pensiero di Gigi Buffon in vista del sorteggio dei quarti di Champions di venerdì non sono Barcellona o Bayern Monaco, ma l'ex formazione di Ranieri, alla prima partecipazione al torneo europeo. "E' una squadra difficile da affrontare, con tanto entusiasmo e contro cui hai tutto da perdere" ha spiegato il portiere della Juventus dopo l'1-0 al Porto. Quanto alla vittoria sui portoghesi, "al di là del risultato dell'andata e della loro nuova inferiorità numerica - ha aggiunto Buffon - appena subisci dei cali di attenzione rischi: questa partite vanno sempre giocate al massimo. Noi siamo migliorati tanto, abbiamo acquisito tanta consapevolezza: la Juventus deve stare sempre almeno nella top eight della Champions e se ci arrivi dieci volte di fila magari capita che una volta la vinci pure".