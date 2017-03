Montella: Accettiamo verdetti giustizia

MILANO, 14 MAR - "Accettiamo i verdetti del campo e della giustizia sportiva. La sentenza su Bacca chiude ogni discorso e pensiamo già alla sfida contro il Genoa". L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, a margine dell'evento per la presentazione delle divise casual di Diesel per il Milan, non aggiunge polemiche dopo la squalifica di una giornata inflitta a Carlos Bacca. "Siamo molto sereni - rivela Montella -, anche se ogni tanto ci sta andare fuori dalle righe".