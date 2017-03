Cagliari: ufficiale Ibarbo in Giappone

CAGLIARI, 14 MAR - Ora è ufficiale: Victor Ibarbo, tornato a Cagliari a gennaio dal prestito al Panathinaikos, è stato ceduto al Sagan Tosu, squadra che milita in J1 League, la massima divisione giapponese. L'attaccante colombiano si trasferisce con obbligo di riscatto condizionato al termine della stagione. Finisce davvero qui la breve parentesi con il Cagliari di Rastelli: tre presenze in un mese, sempre a partita iniziata. Poche possibilità di giocare: Ibarbo era chiuso da Sau e Borriello. E allora il colombiano, in Sardegna dal 2011, ma dal 2015 in poi con Roma, Watford, Atletico Nacional, Panathinaikos e di nuovo Cagliari, ha scelto il Giappone. Ad attenderlo c'è Ficcadenti, il suo allenatore il primo anno dell'avventura in Italia.