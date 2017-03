Juventus-Milan: un turno di stop a Bacca

ROMA, 14 MAR - Un turno di squalifica con ammenda di 10mila euro per Carlos Bacca e ammonizione con diffida per Adriano Galliani e Rocco Maiorino: sono le sanzioni decise dal giudice sportivo per i comportamenti dell'attaccante, dell'ad e del ds del Milan al termine della gara persa venerdì scorso con la Juventus (28/a giornata di Serie A). In particolare, si legge nel comunicato della Lega, i dirigenti sono stati puniti "per aver rivolto, nell'area antistante gli spogliatoi, frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria"; e il giocatore "per aver protestato, già sostituito e in abiti civili, in maniera plateale e veemente nei confronti di un addizionale, finché non veniva allontanato a forza" da tesserati della propria squadra". Il Milan incassa la squalifica, sempre per un turno, anche di Sosa e Romagnoli, che si aggiungono a Bruno (Pescara), Burdisso (Genoa), Henrique (Palermo), Kurtic (Atalanta), Masina e Torosidis (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Tomovic (Fiorentina) e Viviano (Samp).