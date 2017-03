Birindelli, l'Empoli ritrovi serenità

ROMA, 14 MAR - "L'Empoli ha bisogno di tranquillità, contro il Chievo si è vista una squadra allo sbando. Domenica servirà almeno la prestazione, poi il risultato non interessa": è l'analisi di Alessandro Birindelli, tecnico della formazione Under 17 dei toscani, in vista del prossimo delicato impegno della prima squadra, in casa contro il Napoli. "Sarri - continua l'ex difensore parlando poi dei partenopei a radio Crc - dovrebbe dare più alternative nel gioco d'attacco, perché quando si attacca con tanti giocatori chi va in difficoltà è l'assetto difensivo. Al Napoli manca un po' di concentrazione in alcune fasi della partita, ma credo che a questo potrà ovviare. Il lavoro che stanno facendo la società, Sarri e la squadra permetterà di raggiungere quel gradino in più: giocarsela in campionato e anche in Europa".