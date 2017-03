Malagò a Lega A, nomine entro 30 giorni

ROMA, 14 MAR - "Ho sentito Tavecchio, mi ha promesso che convocherà un consiglio federale entro il 27 marzo e che ha inviato una lettera alla Lega di Serie A in cui si dice che, se domani ci sarà un'altra fumata nera, ci saranno ulteriori trenta giorni di tempo per procedere alle nomine di presidente e consigliere". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in vista dell'assemblea di domani della Lega di A che dovrebbe procedere al rinnovo delle cariche. In caso contrario, il successivo passo sarà un consiglio Figc presieduto da Tavecchio (il neo rieletto presidente federale è ancora convalescente per un problema alle vie respiratori) che dovrà decidere il commissariamento della stessa Lega, consiglio che lo stesso Malagò, auspica debba svolgersi dopo il 15 aprile ma non a ridosso delle elezioni del Coni previste l'11 maggio.