Viareggio Cup: premio Scirea a Gattuso

ROMA, 14 MAR - È stato assegnato a Gennaro Gattuso, allenatore del Pisa, il premio "Gaetano Scirea". Il riconoscimento è stato assegnato dal Cgc Viareggio, società organizzatrice della Viareggio Cup che ha preso il via ieri. "Sono orgoglioso di avere ricevuto un premio così importante. - ha detto il tecnico - Rispetto a Scirea siamo due persone decisamente diverse: lui pacato ed io focoso, dispiace che ci abbia lasciato così presto. Per me è un onore che gli organizzatori della manifestazione abbiano pensato a me per questo premio così prestigioso". Dopo la sconfitta del Pisa in campionato a Vicenza 2-1, il tecnico ha aggiunto: "È andata male, peccato, ma abbiamo di fronte ancora diverse partite e dobbiamo cercare di fare bene per il futuro a partire dalla prossima con il Latina all'Arena Garibaldi". Tra i premiati, anche il giornalista Mario Sconcerti, che ha ricevuto il "Bruno Roghi", mentre non era presente per il "Bresciani" il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per altri impegni.