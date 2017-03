Mourinho replica a tifosi Chelsea

ROMA, 14 MAR - José Mourinho mette i puntini sulle "i" e rivendica: "Al Chelsea, finché nessun altro vincerà più di me, il numero 1 resto io". È stata questa, infatti, la replica a distanza del tecnico del Manchester United ai tifosi dei Blues che ieri, durante la gara dei quarti di Fa Cup persa a Stamford Bridge, gli avevano rivolto cori del tipo "Non sei più lo Special One" e lo avevano chiamato persino "Giuda". "Possono chiamarmi come vogliono - ha rincarato la dose - Finché non avranno un manager che vince quattro Premier, il n.1 sono io: Giuda è il n.1..." Sempre in campo, le telecamere avevano ripreso anche il diverbio con Antonio Conte. Il quale, a fine partita, ha poi lamentato il trattamento riservato dai Red Devils ad Hazard. Nel dopopartita, Conte non ha voluto alimentare la polemica: "Per me conta solo quello che fanno i miei giocatori in campo; quel che accade fuori è relativo, a volte fa addirittura sorridere". Le semifinali del torneo vedranno affrontarsi Arsenal e Manchester City e Chelsea e Tottenham.