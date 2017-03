Lazio: Immobile, siamo squadra matura

ROMA, 13 MAR - ''La sfida contro Belotti? Siamo amici, questa era una sfida tra Lazio e Torino e sono felice che la Lazio abbia vinto. Devo fare i complimenti a tutta la squadra perché non era facile reagire in questo modo dopo il loro pareggio. Vuol dire che la squadra è matura e di questo sono felice e orgoglioso'': Ciro Immobile commenta così ai microfoni di Premium sport il successo contro i granata. ''Keita decisivo dopo una settimana turbolenta? Se continua a fare gol così va bene anche se non deve sforare - sottolinea l'attaccante biancoceleste - E' un talento incredibile, gli stiamo dietro per aggiustargli un po' la testa, ma è fortissimo'' Sulla lotta per l'Europa league Immobile sottolinea che ''e' una sfida con l'Inter ma anche il Milan è forte e l'Atalanta sta facendo bene e non mollerà: sarà una bella sfida fino alla fine".