Allegri, 23 vittorie Juve inattaccabile

TORINO, 13 MAR - "Le polemiche non devono assolutamente intaccare quello che ha fatto la Juventus: in campionato abbiamo vinto 23 partite, ne abbiamo pareggiata una e perse, purtroppo 4: è inattaccabile". Lo ha detto Massimiliano Allegri, parlando di temi italiani alla vigilia di Juve-Porto di Champions. "Non ci siano mai lasciati travolgere dalle polemiche - ha aggiunto - sarebbero energie buttate, sono solo chiacchiere. E l'ultimo è stato l'unica Juve-Milan non equilibrato in 6 anni: noi 25 tiri, loro 3". E sulle polemiche degli ultimi tempi: "Siamo al limite della follia, la gente va allo stadio e invece di guardare la partita si fomenta. Poi se succedono gli incidenti è normale. Non lo dico da allenatore della Juventus, ma da padre di una figlia di 22 anni e un bambino di 5: così non va bene, in Italia si deve cominciare un percorso diverso".