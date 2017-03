Caldara, con Inter pomeriggio tragico

MILANO, 13 MAR - "E' stato un pomeriggio tragico che ha fatto male. Non volevamo fare una così brutta figura e dare questo dispiacere ai tifosi. L'Inter è stata più forte. Dobbiamo imparare la lezione ma mancano altre dieci partite e dobbiamo ancora dire la nostra": lo dice il difensore dell'Atalanta Mattia Caldara, a margine della presentazione della nona edizione della Gazzetta Cup, commentando la sconfitta per 7-1 di ieri a San Siro. Un ko pensante da cui si deve subito reagire, come chiesto da Gasperini: "Ci ha detto di cancellare il prima possibile la sconfitta. Ripartire già da domani per arrivare pronti alla gara con Pescara". L'Atalanta non pensa alla Champions, l'obiettivo è l'Europa: "Ci dobbiamo provare. Ce la giochiamo con Milan, Lazio e Inter. I punti di distacco sono ancora pochi".