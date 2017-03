Champions: quarti 'sicuri' per la Juve

ROMA, 13 MAR - Juventus in netto vantaggio nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Il successo della Juve è piazzato su Snai a 1,63, mentre una vittoria dei portoghesi pagherebbe 5,75. Quotato 3,75 il pareggio. Il passaggio del turno della Juve vola ancora più in basso nelle quote: l'approdo ai quarti è ai minimi storici, 1,02, contro l'11 sul Porto, che per passare direttamente ha bisogno di un secco 3-0. Impresa difficilissima, offerta a 100 volte la scommessa. Domani si gioca anche Leicester-Siviglia, 1-2 all'andata. Per il passaggio ai quarti è favorita la squadra spagnola, 1.30 nelle quote, mentre per gli inglesi vale 3,30.