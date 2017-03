Brasile: megarissa in campo e su spalti

ROMA, 13 MAR - Scene da far west nello stadio Bezerrao di Brasilia, dove si stava giocando il derby della capitale tra il Gama e la Brasiliense, autentico 'classico' calcistico del Distretto Federale. Al 40' st del match valido per il torneo 'estadual', sul punteggio di 1-1, una discussione tra Dudu Gago del Gama e Nunes della Brasiliense dopo un duro contrasto di gioco fra i due è ben presto degenerata in una megarissa generale durante la quale i giocatori delle due squadre e i componenti degli staff tecnici se le sono date di santa ragioni sotto gli occhi impauriti dell'arbitro e dei suoi collaboratori. A quel punto sono cominciati tafferugli e scontri anche sugli spalti, fra le opposte tifoserie, e alcuni componenti della 'torcida' sono riusciti ad arrivare in campo e ad attaccare calciatori della squadra rivale. Gli agenti di polizia hanno cercato di ristabilire l'ordine facendo ricorso anche alle maniere forti, e a quel punto il direttore di gara ha sospeso la partita.