Champions: Juventus, Chiellini c'è

TORINO, 12 MAR - Juventus al lavoro, questa mattina, in vista della sfida Champions di martedì col Porto. I bianconeri ripartono dai due gol segnati all'andata al Do Dragao, ma sanno che il Porto farà di tutto per ribaltare il risultato allo Stadium. A Vinovo ha lavorato col gruppo anche Giorgio Chiellini; soltanto Sturaro ha svolto un allenamento differenziato, ma è in via di recupero. La rifinitura domani pomeriggio, sempre a Vinovo. In serata la conferenza stampa di mister Allegri e Dybala allo Juventus Stadium, dove è prevista la rifinitura della squadra di Nuno Espirito Santo.