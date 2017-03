Champions:Buffon a Casillas,passiamo noi

TORINO, 12 MAR - "Martedì finisce col passaggio del turno della Juventus, anche perché abbiamo un buon margine di vantaggio. E con Casillas migliore in campo che si prende il tributo dello Juventus Stadium". E' la previsione di capitan Buffon, protagonista sul sito internet del club bianconero di una doppia intervista con Casillas, numero uno del Porto e amico del portiere bianconero. Avversari "tante volte" con rispettivi club e nazionali, Buffon e Casillas hanno collezionato insieme qualcosa come 42 trofei. Due leggende, che martedì tornano a incrociarsi nel ritorno degli ottavi di Champions League. "Con un giocatore in meno, all'andata, era possibile vincesse la Juve. Non so come finirà, ma spero passi il Porto", conclude Casillas, augurando all'amico Buffon "buona fortuna, ma dalla prossima partita...".