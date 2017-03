Fallo rigore Insigne,ironia curva Napoli

NAPOLI, 12 MAR - L'eco delle polemiche per il rigore concesso alla Juventus contro il Milan venerdì scorso arrivano anche al San Paolo di Napoli. Al momento del fallo da rigore su Insigne, che ha consentito di realizzare il vantaggio degli azzurri contro il Crotone, in curva B è stato sollevato uno striscione con la scritta "Rigore per la Juve". Una protesta carica di ironia contro gli storici rivali bianconeri, dopo quella di Sarri ieri in conferenza stampa.