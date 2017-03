Sebastiani, Iannascoli? Discorso chiuso

ROMA, 12 MAR - "Da oggi non parlerò più di cessione del Pescara: per quanto mi riguarda, il discorso è chiuso, l'operazione vendita delle quote a Iannascoli si chiude qui. Non sono più interessato. Poiché continuerò a cercare soci importanti per far grande il Pescara, per la parola che ho dato, lo chiamerò per mostrargli un'offerta, se arriverà, anche se da statuto non sono tenuto a farlo". Queste le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani che, a poche ore dalla gara con l'Udinese, ha annunciato la chiusura di ogni trattativa con l'ex ad e attuale socio di minoranza del club Danilo Iannascoli. "Voglio far chiarezza su un aspetto che mi dà fastidio - ha continuato il patron - L'offerta di Iannascoli, che riguarda il 70%, è di fatto di 3 milioni. I bonus con cui si arriverebbe ad un totale di 9, evidenziati da Iannascoli, non attengono a quel che è stato fatto ma ad uno sviluppo futuro e a condizioni potestative. Ovvero riferite al lavoro che lui dovrebbe fare e noi subire. Parliamo di una cosa irrealizzabile".