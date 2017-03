Mihajlovic, Cairo vuole tenere Belotti

ROMA, 12 MAR - "Belotti ha un contratto con il Torino; poi, se viene una società che offre 100 milioni, quel che succederà dipenderà dalla volontà del giocatore. Ma sono sicuro che Cairo farà di tutto per tenerlo". Così Sinisa Mihajlovic sul futuro di Andrea Belotti, capocannoniere con 22 reti. "Se arriva un'offerta per quella cifra - ribadisce il tecnico - decide il giocatore, il presidente non può farci nulla". Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lazio, Sinisa Mihajlovic scherza poi sul finale incandescente di Juventus-Milan. "Ero andato a vederla perché c'erano alcune cose che m'interessavano dal punto di vista tattico. Bello stadio, non sembra nemmeno di essere in Italia, si mangia bene... La Juve meritava comunque di vincere, Donnarumma ha fatto una grandissima partita, ma com'è finita? Io esco sempre 10' prima quando sono spettatore... Era rigore? Chi ha segnato, Bonucci? Ah no, lui ha fatto gol nella partita prima. Non ho letto niente, io leggo solo le pagine che riguardano il Toro. Che sono poche...".