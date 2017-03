Mihajlovic, con la Lazio giocare da Toro

ROMA, 12 MAR - Per il posticipo di domani in casa Lazio, Sinisa Mihajlovic non si fa troppe illusioni, ma spera in una prova d'orgoglio del suo Torino e spiega: "Affrontiamo forse la squadra più in forma del campionato, sarà molto difficile fare risultato, ma è una sfida stimolante e, se giochiamo da Torino, possiamo mettere in difficoltà la Lazio". Il tecnico elogia poi i biancocelesti: "La Lazio ha grande entusiasmo e lotta per un posto in Champions, merita la posizione in classifica, gioca sempre per vincere e Inzaghi è riuscito ad ottenere il massimo. Mi aspetto un bel Toro che riparta dai progressi visti nelle ultime partite". Lazio-Torino è anche la sfida tra i due attaccanti italiani più prolifici, Belotti e Immobile, che nei piani di Mihajlovic avrebbero dovuto essere la coppia d'attacco granata. "Mi tengo il "Gallo" - dice Mihajlovic - Immobile ha fatto una scelta diversa, che rispetto, e ora il nostro modulo è il più adatto a Belotti; con loro davanti, avrei scelto il 4-3-1-2, con Ljajic alle loro spalle".