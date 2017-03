Sisma: Nicchi e Rizzoli ad Amatrice

ROMA, 11 MAR - Una visita non solo per manifestare vicinanza, ma anche per dare un aiuto concreto con il denaro raccolto tra gli arbitri italiani e dal fondo di solidarietà dell'Aia. Il presidente dell'Associazione arbitri, Marcello Nicchi, con il Comitato nazionale ed il rappresentante degli arbitri in attività, Nicola Rizzoli, ha fatto visita ad Amatrice e Accumoli. "Qui c'e' grande voglia di ripartire ma servono segnali concreti e ci vuole tanto tempo - ha detto Nicchi dopo aver incontrato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi -.Bisogna far capire a questa gente che la vita continua". Nicchi e Rizzoli sono stato accompagnati nella zona rossa e hanno visitato il centro operativo comunale (Coc). E' volontà dell'amministrazione ricostruire al più presto il campo da calcio e Nicchi, come consigliere federale, ha promesso il suo intervento per agevolarne la realizzazione. La delegazione dell'Aia ha visitato anche Accumoli, accolta dal sindaco, Stefano Petrucci.