Dani Alves "Juve non abbassa mai testa"

TORINO, 11 MAR - Ha fatto di necessità virtù, giocando esterno nel tridente alle spalle di Higuain, ieri sera contro il Milan, e ora Dani Alves si proietta sulla Champions: "Anch'io - dice il brasiliano a Jtv - voglio sognare e sono convinto che, se facciamo la nostra strada con tranquillità e personalità, senza paura di sbagliare, possiamo arrivare fino alla fine. Non vediamo l'ora di giocare con il Porto per vivere il sorteggio dei quarti". Partite come quelle con il Milan "sono una ricarica di adrenalina - aggiunge Dani Alves - che alla fine aiuta a mantenere la concentrazione e il vantaggio contro gli avversari. Ora arriva la parte più importante della stagione, possiamo vivere un grande finale. Siamo una squadra che non abbassa mai la testa e non perde mai la voglia: questo, alla fine, ti fa portare a casa il risultato".