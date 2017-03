Napoli: Sarri,con Higuain noi ok in casa

NAPOLI, 11 MAR - ''Lo scorso anno con Higuain, un centravanti che risolveva certi tipi di situazioni in area di rigore, eravamo più competitivi in casa. Quest'anno per le caratteristiche del nostro attacco lo siamo più in trasferta''. Maurizio Sarri spiega così la circostanza che il Napoli abbia realizzato più punti lontano dal San Paolo. ''Il modo di giocare delle nostre punte è diverso rispetto a prima. Per le loro caratteristiche, ci troviamo meglio a giocare fuori casa e siamo diventati un po' meno competitivi al San Paolo''.