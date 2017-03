Baccaglini, prenderò il 100% del Palermo

ROMA, 11 MAR - "Avrò il 100% del Palermo, ma è in corso un processo e bisogna rispettare i tempi. E se saremo bravi a presentare un modo alternativo di vivere il calcio, alternativo per la mia età e la mia persona, il mondo si abituerà a noi. Mi hanno definito un presidente social e in questi giorni ho visto una maggior partecipazione: credo che questa sia già una vittoria". Lo ha detto il presidente del Palermo Paul Baccaglini in conferenza stampa. "Bisogna dimostrare coerenza nel proprio progetto - ha aggiunto - In questa settimana abbiamo vissuto una grande esposizione mediatica; ma per promuovere un progetto ambizioso come questo, bisogna metterci la faccia, bisogna portare di persona, in giro per la città, il proprio piano e le proprie idee; quindi io voglio girare Palermo, andare nelle scuole, nelle università. Oggi, per esempio, farò una diretta su Facebook. Voglio ridare il Palermo ai palermitani. Zamparini? Ha dimostrato carattere e personalità, mi ha dato sostegno e supporto umano. Ma in tanti m'incoraggiano".