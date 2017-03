Rastelli, il Cagliari non è appagato

ROMA, 11 MAR - Dopo i 5 gol subiti dall'Inter, Massimo Rastelli vuole ripartire dalle cose buone comunque viste in quel ko. "Abbiamo avuto un crollo mentale - spiega il tecnico del Cagliari alla vigilia della trasferta sul campo della Fiorentina - Ma quanto di buono è stato fatto nel primo tempo ci deve dare la carica per domani. Non abbiamo ancora raggiunto niente, ma abbiamo le motivazioni per dimostrare il nostro valore. Il calcio di oggi non perdona niente: dopo due mesi alla grande, sbagli 40 minuti e diventi subito un incapace. L'obiettivo è sempre quello di andare in campo per vincere". Per Firenze, Rastelli può contare su quasi tutta la rosa: mancano solo Melchiorri, Ceppitelli e Deiola, più Ibarbo ormai vicinissimo al trasferimento in Giappone con il Sagan Tosu. In porta giocherà Rafael. "Dopo l'Inter - ha precisato il tecnico - è giusto che Gabriel abbia un turno di riposo. Il mio futuro? Io mi vedo l'allenatore del Cagliari nello stadio nuovo, ma dovrò cercare di convincere il club della bontà del mio lavoro".