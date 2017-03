Sarri "Juve? Episodi discutibili"

NAPOLI, 11 MAR - ''Non so se Inter, Napoli e Milan siano tre squadre di pazzi o sono successi episodi discutibili nelle partite contro la Juventus. Non faccio il presidente degli arbitri e lui continua a dirci che abbiamo gli arbitri più forti del mondo. Quindi crediamoci''. Maurizio Sarri risponde così in conferenza stampa alla domanda se sia un caso che in occasione delle partite contro i bianconeri queste tre società abbiano avuto da recriminare sull'arbitraggio.