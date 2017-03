Lopez, con la Roma serve una grande gara

ROMA, 11 MAR - Domani a Palermo arriva la Roma, ma Diego Lopez ci crede. "Sono concentrato sulla partita - spiega il tecnico rosanero - Dobbiamo cercare di far bene contro una grande squadra, così come abbiamo cercato di fare contro la Juve. In settimana la squadra ha lavorato tanto. In campo i ragazzi si muovono bene, ma possono ancora migliorare. La Roma ha giocato molte partite in poco tempo, ma è una squadra con una rosa forte e di qualità. Servirà una grande partita". Si torna poi sul ko contro il Torino. "Stavamo facendo una buona partita - osserva Lopez - Ma dopo il primo gol, abbiamo perso concentrazione e determinazione e questo è un fattore da migliorare assolutamente. Posavec? Ha fatto degli errori, ma in settimana ha lavorato bene, era sereno e determinato". Infine, sul nuovo presidente Baccaglini. "Ha grande entusiasmo - dice Lopez - e questo contagia noi e la gente; è giovane e molto intelligente e anche lui crede nella salvezza. Dimostrerà il suo valore. Rispetto molto Zamparini, sono persone diverse".