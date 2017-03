Messico: campionato sospeso

ROMA, 11 MAR - Scontenti per le sanzioni, secondo loro di lieve entità, comminate a due calciatori che avevano aggredito gli arbitri, i direttori di gara della massima serie del Messico hanno confermato lo sciopero nel weekend. La Federcalcio locale ha quindi deciso di sospendere il torneo. Oltre a sottolineare l'atteggiamento aggressivo che molti giocatori hanno nei confronti dei fischietti, l'Associazione degli arbitri sottolinea che 10 e 8 gare di squalifica inflitte a Pablo Aguilar dell'America e ad Henrique Triverio del Toluca sono una punizione troppo leggera. I due, infatti, nel corso delle rispettive partite, avevano dato il primo una testata e l'altro una gomitata agli arbitri Fernando Hernandez e Miguel Angel Flores. Per questi gesti l'Associazione degli arbitri aveva chiesto un anno di squalifica per i due calciatori. La richiesta non è stata accolta e allora tutti i fischietti hanno proclamato uno sciopero per la 10/a giornata di campionato. Da qui la decisione delle autorità calcistiche di sospendere la Liga.