Pallotta, la Roma uscirà dal momento no

ROMA, 11 MAR - "Ho fiducia nella squadra, riuscirà a reagire in questo momento difficile. Certo, dobbiamo rimontare dei risultati importanti, ma l'esempio del Barcellona è recente: tutto può succedere. E poi non mi permetterei mai di criticare Spalletti. Se volessi farlo, non lo farei certo in pubblico: glielo direi in privato". Lo ha dichiarato il presidente della Roma James Pallotta, ai microfoni della radio ufficiale del club.