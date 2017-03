Milan, danni in spogliatoio? No comment

ROMA, 11 MAR - "Nessun tipo di commento". Il Milan non aggiunge altro a proposito della notizia dei danneggiamenti all'interno dello spogliatoio degli ospiti dello Juventus Stadium, dove ieri sera i rossoneri hanno perso contro i bianconeri per un rigore al 97' molto contestato. Fonti del club hanno replicato con un "no comment" anche sull'andamento della partita, sulle decisioni arbitrali e il convulso finale.