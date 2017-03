Clericus Cup, torna in campo don Neymar

ROMA, 10 MAR - Torna la Clericus Cup, all'ombra del Cupolone. Sabato 11 e domenica 12 marzo scendono di nuovo in campo sacerdoti e seminaristi del torneo pontificio promosso dal Csi, con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei. Riflettori puntati domenica su don Neymar, centrocampista nella Selecao sacerdotale brasiliana. Sogna il capitano oroverde: "abbiamo il sogno di vincere la Coppa. Prometto gol e assist alla Neymar, ma ci sono tante squadre forti e non sarà facile. Ma anche noi vogliamo la nostra 'remuntada'". Anche don Neymar è rimasto impressionato dal 'miracolo' compiuto in Champions dal suo omonimo con la maglia del Barca. "Lui e Messi sono stati eccezionali - dice -. Il nostro Messi invece è il Messia, perché Gesù è al centro di ogni nostra azione e per noi è come se fosse in campo. Siamo pronti per il debutto che sarà proprio contro gli amici del Chape Cusmano Belga. Domenica pregheremo insieme ai nostri avversari prima e dopo la gara".