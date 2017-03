Mandorlini, Genoa pronto per il derby

GENOVA, 10 MAR - "Me l'hanno raccontata questa sfida, qui a Genova è la partita. Vedo e sento come la stanno vivendo i tifosi e vedo e sento come la vivono i giocatori. La vittoria di Empoli è stata la migliore medicina, lo vedo negli occhi dei ragazzi, sono più sereni, più liberi mentalmente, siamo pronti". L'allenatore del Genoa Andrea Mandorlini ha parlato cosi' del derby di domani con la Sampdoria. Si va verso gli spalti esauriti: "è una bella risposta questa del pubblico - ha aggiunto abbiamo bisogno di loro, la loro spinta è fondamentale". Lo sciopero di tre gare fa sembra lontano anni luce. Il presidente Preziosi è andato a Pegli per incoraggiare tecnico e giocatori. "Ci tiene moltissimo al derby" ha detto Mandorlini dopo averlo incontrato. "Ma domani non saro' in tribuna" ha annunciato il proprietario del Genoa. "Vorrei vedere un Genoa che lotta e combatte fino alla fine, con sano agonismo, che non vuole dire tirare calci agli avversari" ha precisato Mandorlini. In attacco giocheranno Simeone e Pinilla.