Test Germania-Brasile il 27/3 a Berlino

RIO DE JANEIRO, 10 MAR - Amichevole tra Brasile e Germania il 27 marzo allo stadio di Berlino: lo ha annunciato la Federcalcio brasiliana (Cbf). Sarà il primo incontro tra le due nazionali principali dal giorno della grande vergogna brasiliana del 2014, la vittoria dei tedeschi per 7-1 a Belo Horizonte nella semifinale dei Mondiali. Le due nazionali olimpiche impica si sono affrontate invece affrontate nella finale dei Giochi di Rio 2016, quando la Selecao del ct Rogerio Micale, in seguito esonerato dopo il fallimento al Sudamericano under 20, vinse ai rigori la medaglia d'oro.