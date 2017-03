Samp, Giampaolo 'vincere per la storia'

GENOVA, 10 MAR - "Abbiamo tutto da vincere e niente da difendere". Marco Giampaolo lancia un messaggio forte alla Sampdoria in vista del derby di domani. I blucerchiati non vincono la stracittadina per due volte nello stesso campionato dalla stagione 1959-60: "Significa che abbiamo una grande opportunità, la possibilità di scrivere un pezzettino della gloriosa storia della Sampdoria: vogliamo giocarci questa chance al massimo", dice Giampaolo. "Sappiamo l'importanza della gara ma non dobbiamo snaturare la nostra identità: dobbiamo giocare a calcio e le partite si vincono così". "Se vinciamo faccio l'invasione di campo così il mio amico Preziosi si inc...". Ride il presidente Massimo Ferrero quando saluta i tifosi sul piazzale del centro sportivo Mugnaini. "Queste partite non si devono commentare, si vincono e basta. Dovremo entrare in campo come se fossimo in chiesa, dobbiamo 'battezzare' subito il Genoa. Ci saranno quasi 35mila spettatori, speriamo che sia una bella partita: poi se arrivasse un gol per noi al 90'...".