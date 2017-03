Stadio Fiorentina, presentato progetto

FIRENZE, 10 MAR - 40mila posti, spalti a circa 7 metri dal campo, copertura con forma a fiore per evocare il giglio di Firenze, 700 posti auto, 1000 posti custoditi per le bici: questi i numeri del progetto definitivo presentato oggi dalla Fiorentina per il nuovo stadio di Firenze, che dovrebbe sorgere nel quartiere di Novoli, periferia nord della città. Il piano di riqualificazione urbana, per un costo complessivo di 420 mlini di euro, riguarda la realizzazione dello stadio ma prevede anche la costruzione di un centro commerciale da 77mila mq, un hotel, un parcheggio esterno con scambio per la tramvia. Prima pietra dello stadio, è stato spiegato nel corso della presentazione (cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Dario Nardella, il patron viola Andrea Della Valle, il presidente esecutivo Mario Cognigni), dovrebbe essere posta nella seconda metà del 2019: i lavori per il completamento, dovrebbero durare poi circa due anni. All'incontro ha preso parte anche il ministro per lo sport Luca Lotti.