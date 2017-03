Gabbiadini conquista la Premier

LONDRA, 10 MAR - Appena sbarcato in Inghilterra, Manolo Gabbiadini è già stato votato miglior calciatore della Premier League del mese di febbraio. L'attaccante italiano del Southampton ha preceduto nelle preferenze dei tifosi Harry Kane del Tottenham e Romelu Lukaku dell'Everton. L'ex attaccante del Napoli è stato acquistato per 17 milioni di euro dal club di St Mary's in gennaio, impressionando con 4 gol nel sue prime tre partite di campionato. Con la sua nuova maglia Gabbiadini ha messo a segno anche una doppietta nella finale di Coppa di Lega, persa 3-2 contro il Manchester United.