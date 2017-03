Calcio, Fifa 'Mutko non è eleggibile'

ROMA, 10 MAR - Vitaly Mutko non è più rieleggibile nel consiglio mondiale della Fifa. Lo ha deciso la stessa federcalcio mondiale, impedendo al vicepremier russo di ripresentare la sua candidatura alle elezioni Fifa. Mutko è anche responsabile del comitato organizzatore dei Mondiali di calcio di Mosca 2018. Ufficialmente la Fifa ha motivato l'esclusione di Mutko con il suo suolo di vicepremier russo e quindi per evitare possibili conflitti di interesse nell'ambito dei compiti Fifa. Su Mutko pesa anche lo scandalo del doping di stato che ha coinvolto moltissimi atleti e anche olimpionici russi negli ultimi anni, tuttavia la Fifa ha negato che questo argomento abbia influito sulla decisione. Nel settembre scorso il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva invitato Mutko a lasciare i suoi incarichi dirigenziali nel campo calcistico in seguito allo scandalo sul doping.