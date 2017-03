Calcio, L'Equipe 'Lione qualificabile'

PARIGI, 10 MAR - "Qualificabili!" è il titolo della prima pagina dell'Equipe di oggi che sottolinea la prestazione convincente del Lione contro la Roma in Europa League per 4-2. Un titolo che fa il verso a quello di ieri mattina, 'Inqualificabile', riferito al Psg che aveva perso 6-1 contro il Barcellona. "Grazie alla loro superba vittoria di fronte a una delle favorite della competizione, i giocatori del Lione aumentano le loro possibilità di arrivare nei quarti di finale dell'Europa League", scrive il quotidiano. "Il Lione ha capovolto tutto. In svantaggio al primo tempo, al limite del crollo (1-2), il Lione è riuscito a tornare in vantaggio in modo meritato sulla Roma (4-2), dopo un secondo tempo magnifico". Nelle pagelle dei giocatori del club di Jean-Michel Aulas i migliori sono Tolisso e Lacazette (8). Nella Roma una sola sufficienza, quella di Salah con 6.