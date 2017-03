Pescara: Sebastiani "aspetto l'offerta"

PESCARA, 9 MAR - "L'offerta non è ancora arrivata. Quando arriverà la valuteremo. Ma se l'offerta non sarà quella congrua al valore della società e quella che riteniamo giusta, io, così come i miei soci, la rimanderemo al mittente e andremo avanti come stiamo facendo fino a oggi". Lo ha detto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, riferendosi alla trattativa con l'ex ad e socio di minoranza Danilo Iannascoli. "Io con qualsiasi parte sto portando avanti un discorso sul Pescara, lo sto facendo per fare un Pescara più forte, e al di la di chi potrebbe entrare, ho sempre parlato di dare una società a debito zero, e quindi nel momento in cui si cede una società a debito zero - ha proseguito Sebastiani - si possono fare tutte le due diligence che vogliamo perché io do un valore alla società. Se arriverà questa famosa offerta, dico anche che, siccome le quote sono le mie, avrò anche il diritto di decidere se voglio vendere e a che prezzo voglio vendere".